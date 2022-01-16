Врач назвала самое бесполезное лекарство от простуды

Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты не только не помогут вылечить простуду и ОРВИ, но и способны нанести вред здоровью.

«Самое бесполезное средство – все, что касается иммуномодуляторов и иммуностимуляторов. Потому что на самом деле реальных снижений иммунной системы очень мало, это уже давно доказано. <…> Нормальная иммунная система здорового человека справляется с тем же респираторным заболеванием, если нет температуры, за неделю».

Добрецова рассказала и о целесообразности приема витаминов. По ее словам, самый полезный – витамин D.

«Именно у этого витамина существует хорошая доказательная база на сегодняшний день. Но тут нужно знать его норму, а для этого надо сдать анализ крови на витамин D», – добавила врач.

Также специалист предостерегла россиян от покупки антибиотиков «по каждому чиху». По ее словам, их бесконтрольный прием привел к тому, что врачи столкнулись с серьезной проблемой – резистентностью к антибиотикам.

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