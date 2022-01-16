Карантин в Украине — карантинная карта на 16 января

Ивано-Франковская и Сумская области соответствуют показателям оранжевого уровня эпидемической опасности.
Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованны пресс-службой Минздрава.
По состоянию на 16 января, в Ивано-Франковской и Сумской областях ухудшается эпидемическая ситуация с коронавирусом.
В указанных регионах, по данным Минздрава, в течение нескольких дней зафиксирован рост коэффициента выявления случаев инфицирования. В частности, в Ивано-Франковской области этот показатель составляет 27,9%, а в Сумской — 26,9%. Хотя допустимая норма не должна превышать 20%.
Соответственно, указанные регионы соответствуют «оранжевой» зоне карантина, а все остальные области Украины — «желтой».
Оранжевый уровень эпидемической опасности не предусматривает введение дополнительных карантинных ограничений для бизнеса или населения, но свидетельствует о том, что регион рискует в ближайшее время оказаться в «красной» зоне карантина.
Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 6379 новых случаев заражения коронавирусом.
Важно! Материал подготовлен на основании последних, научно проверенных и актуальных исследований в сфере медицины. Материал, подготовленный журналистом «Апострофа», носит исключительно информационный характер и не является призывом к действию или основой для установления медицинского диагноза. Все решения, касающиеся здоровья, должны быть обязательно согласованы с Вашим лечащим врачом, призываем обязательно обращаться к специалистам.
Версия для печати
Нашли ошибку — выделите и нажмите Ctrl+Enter
Здоровье