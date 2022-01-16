Які продукти сприяють очищенню організму

Величезний асортимент продуктів на прилавках магазинів не завжди є корисним для організму людини. Значна кількість продуктів, крім гарної упаковки, жодної іншої цінності не становить. Крім того, постійне вживання деяких з них може стати причиною розвитку проблем з травленням і здоров’ям в цілому.

Для того, щоб очистити організм від токсичних речовин, що потрапляють у організм людини з недоброякісною їжею, нутриціологи рекомендують вживати напої, що допомагають очистити наш організм. До таких продуктів можна зарахувати зелений чай, каву і шоколад, інформує Ukr.Media.





Дуже багато людей не можуть встояти перед запашним шашликом, приготованим на вугіллі багаття. Однак майже ніхто не замислюється, що вживання приготованого таким чином м’яса може призвести до накопичення у організмі такої шкідливої сполуки, як акриламід. Потрапляючи у дихальні шляхи людини, дана сполука, за умови взаємодії з ДНК і білками, може стати причиною її передчасної смерті. Крім того, цю речовину можна зарахувати до розряду вогненебезпечних, що також підвищує її токсичність.

Спостереження китайських вчених за учасниками дослідження допомогло визначити, що серед населення, яке вживає каву, чай і шоколад, були виявлені вкрай низькі показники акролеїну у зразках крові. Крім цього, завдяки вмісту у даних продуктах поліфенолів флавонолів, організм отримує додатковий захист від токсичних речовин. Про це повідомляє на своїх сторінках наукове видання Spektrum.de.

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