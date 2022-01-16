Биологи рассказали, почему антидепрессанты опасны для беременных женщин

Зарубежные ученые проследили за тем, как серотонин, один из гормонов счастья, влияет на развитие эмбрионов разных животных. Эти опыты помогут понять, почему антидепрессанты иногда нарушают рост зародыша в утробе матерей, пишут ученые в журнале ACS Chemical Neuroscience.

«Дальнейшие исследования помогут раскрыть происхождение, условия и причины появлений ряда распространенных врожденных заболеваний, а также предложить новые направления в стратегиях их лечения и профилактики, начиная с самых ранних дней жизни».

Серотонин относится к числу одних из самых важных сигнальных молекул и гормонов в нашем мозге. Он «дирижирует» сном и эмоциональными реакциями, отвечает за реакцию на боль, управляет работой сосудов и многих других «низкоуровневых» систем тела, в том числе и пищеварением.

В последние годы, как отмечает пресс-служба Российского научного фонда, поддержавшего работу авторов статьи, биологи начали активно интересоваться тем, как этот гормон воздействует на организм, помимо классических рецепторов на поверхности клеток. К примеру, недавно ученые обнаружили, что серотонин может проникать внутрь клетки и менять структуру и свойства ее белков, соединяясь с ними.

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