Погода в Украине на 16 января — Где будет холоднее всего

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Украину пришло небольшое потепление, поэтому в воскресенье, 16 января, почти во

всех областях в дневное время будет «плюсовая» температура. Такими

данными поделился Укргидрометцентр.

Погода в Украине на 16 января / Фото: Unsplash

Известно,

что в большинстве регионов будет облачно, но осадков не прогнозируется, а если

и будут, то незначительные и только на Востоке страны. Температура воздуха

будет колебаться от -1 до +3 градусов, а ветер должен стихнуть.

Теплее

всего будет в западных областях Украины, во Львовской и Ивано-Франковской

областях, например, столбики термометра повысятся до +1…+3 градусов. А вот на

юге страны незначительно похолодает.

Жителям

восточных, центральных и северных регионов рекомендуют подготовиться к морозам,

хоть и небольшим. В дневное время на улице будет 0…-1 градус.

А

вот в столице Украины, 16 января, температура воздуха составит -1…+1 градус,

осадков не будет, но разгуляется северо-западный ветер. Также горожан

предупредили о гололедице на дорогах.

Напомним,

на днях на севере и северо-востоке Японии разбушевалась непогода. Циклоны

принесли с собой снежные бури, из-за которых были отменены несколько авиарейсов

и затруднено движение автомобильного транспорта. В Сети появились видео с места событий.

Ранее

издание «Комментарии» сообщало, что в декабре 2021 года на севере

России обнаружили голубые огни на снегу. Их нашли ученые, которые провели

исследование и выяснили, что причиной странного свечения являются морские

обитатели.

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также, что в сентябре 2021 года в Украине впервые выпал снег на горе Поп Иван.

На вершине была ограниченная видимость, а температура воздуха составляла — 4

градуса.

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