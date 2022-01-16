Погода в Украине на 16 января — Где будет холоднее всего

В
Украину пришло небольшое потепление, поэтому в воскресенье, 16 января, почти во
всех областях в дневное время будет «плюсовая» температура. Такими
данными поделился Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 16 января / Фото: Unsplash
Известно,
что в большинстве регионов будет облачно, но осадков не прогнозируется, а если
и будут, то незначительные и только на Востоке страны. Температура воздуха
будет колебаться от -1 до +3 градусов, а ветер должен стихнуть.
Теплее
всего будет в западных областях Украины, во Львовской и Ивано-Франковской
областях, например, столбики термометра повысятся до +1…+3 градусов. А вот на
юге страны незначительно похолодает.
Жителям
восточных, центральных и северных регионов рекомендуют подготовиться к морозам,
хоть и небольшим. В дневное время на улице будет 0…-1 градус.
А
вот в столице Украины, 16 января, температура воздуха составит -1…+1 градус,
осадков не будет, но разгуляется северо-западный ветер. Также горожан
предупредили о гололедице на дорогах.
Напомним,
на днях на севере и северо-востоке Японии разбушевалась непогода. Циклоны
принесли с собой снежные бури, из-за которых были отменены несколько авиарейсов
и затруднено движение автомобильного транспорта. В Сети появились видео с места событий.
Ранее
издание «Комментарии» сообщало, что в декабре 2021 года на севере
России обнаружили голубые огни на снегу. Их нашли ученые, которые провели
исследование и выяснили, что причиной странного свечения являются морские
обитатели.
Читайте
также, что в сентябре 2021 года в Украине впервые выпал снег на горе Поп Иван.
На вершине была ограниченная видимость, а температура воздуха составляла — 4
градуса.
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