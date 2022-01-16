В Вене против обязательной COVID-вакцинации протестовали тысячи человек

В столице Австрии снова прошли многотысячные акции протеста против правительственных мер борьбы с коронавирусом, в том числе обязательной вакцинации.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Источник: www.ukrinform.ru

Противники обязательных COVID-прививок, которые правительство планирует ввести с февраля, традиционно собрались на площади Гельденплатц и неподалеку – возле церкви Вотивкирхе.

Протестующие вышли на центральную улицу Рингштрассе и прошли по ней маршем. Они несли транспаранты и выкрикивали лозунги против вакцинации и других правительственных мер.

Участие в демонстрации, по данным полиции, приняли 27 тыс. человек.

За порядком следили около 1 тыс. правоохранителей. Хотя в целом обстановка была мирной, полицейские составили около 600 актов об административных правонарушениях – прежде всего, отсутствие защитных масок.

Как сообщал Укринформ, массовые протесты против правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса, включая обязательную вакцинацию, проходят в столице Австрии регулярно на выходных с ноября 2021 года.

Некоторые акции, организатором которых выступала правопопулистская Австрийская партия свободы, собирали около 40 тыс. человек.

Фото: APA/Tobias Steinmaurer