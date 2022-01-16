В Вене против обязательной COVID-вакцинации протестовали тысячи человек

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.
Источник: www.ukrinform.ru
Противники обязательных COVID-прививок, которые правительство планирует ввести с февраля, традиционно собрались на площади Гельденплатц и неподалеку – возле церкви Вотивкирхе.
Протестующие вышли на центральную улицу Рингштрассе и прошли по ней маршем. Они несли транспаранты и выкрикивали лозунги против вакцинации и других правительственных мер.
Участие в демонстрации, по данным полиции, приняли 27 тыс. человек.
За порядком следили около 1 тыс. правоохранителей. Хотя в целом обстановка была мирной, полицейские составили около 600 актов об административных правонарушениях – прежде всего, отсутствие защитных масок.
Как сообщал Укринформ, массовые протесты против правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса, включая обязательную вакцинацию, проходят в столице Австрии регулярно на выходных с ноября 2021 года.
Некоторые акции, организатором которых выступала правопопулистская Австрийская партия свободы, собирали около 40 тыс. человек.
Фото: APA/Tobias Steinmaurer