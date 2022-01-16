Ученые рассказали, какие витамины защищают от развития рака кожи

Витамин А, а также вещества, присутствующие в кожуре стручкового перца, томатов, листьях шпината, кудрявой капусты и мякоти моркови, значительно уменьшают вероятность стать жертвой самых агрессивных форм рака кожи. Об этом пишут медики в журнале JAMA Dermatology.

«Витамин А и его производные важны для роста и жизнедеятельности здоровых клеток кожи. Опыты на животных показывают, что большие дозы подобных веществ тормозят развитие карциномы. Мы проверили, характерно ли это для людей, воспользовавшись данными двух крупных мониторинговых проектов», — пишут исследователи.

В последние годы ученые активно пытаются найти новые методы борьбы с раком и прочими болезнями, используя те «рецепты», которые изготовила для этих целей природа. Такие вещества, как сегодня предполагают биологи, будут выгодно отличатся от химиотерапии или радиотерапии, так как они не будут обладать сильными побочными эффектами при схожей эффективности работы.

К примеру, недавно ученые из МФТИ нашли в обычной петрушке и укропе молекулы, которые могут послужить основой для эффективных лекарств от рака. Аналогичные качества были открыты у витамина С, который сейчас участвует в клинических испытаниях в качестве одного из главных компонентов химиотерапии, а также у аспирина и витаминов B и D.

Чон-ву Ким (Jongwoo Kim) из Брауновского университета в Провиденсе (США) и его коллеги выяснили, что схожими свойствами обладает и витамин А, а также похожие на него молекулы, анализируя данные, которые социальные и медицинские службы США собирали в рамках проектов NHS и HPFS с 1976 по 2012 год.

В них участвовало свыше ста тысяч профессиональных медицинских работников, согласившихся на длительные наблюдения за состоянием их здоровья, диеты и другими аспектами их жизни. Каждые два года они рассказывали сотрудникам социальных служб о том, как менялись их вредные и полезные привычки и проходили обследования.

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