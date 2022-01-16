У Великій Британії кілька десятків рідкісних Volkswagen та Audi виявили у лісі

Іноді у різних куточках світу знаходять занедбані стоянки з автомобілями.

Источник: avtodream.org

Найчастіше їх облаштовують на околицях міст або селищ, а також у лісосмугах.

Одне з лісових звалищ виявили у Великій Британії.

На ділянці, і в невеликому сараї, що примикає до неї, знаходяться кілька десятків автомобілів марок Volkswagen і Audi. Більшість їх має колекційну цінність, оскільки випускалася обмеженими тиражами.





Майже половину колекції складають хот-хетчі Golf GTI першого та другого покоління. Також є їх модифіковані версії, повідомляє видання Caracoom.

Найціннішими в колекції є Golf GTI BBS Edition другого покоління та Golf VR6, який впускався у 1990-х роках та комплектується 187-сильним двигуном. Також варто відзначити Golf GTI з пробігом всього 96561 км, який знаходиться в гаражі і виглядає цілком пристойно. Інші машини перебувають у гнітючому стані.

Вони тривалий час простояли просто неба без належного догляду, тому кузови вкрилися іржею, а салони вигоріли. Силові установки більшості стали непридатними. До того ж, частина автомобілів розукомплектована.

Як стверджує автор відео, ця імпровізована стоянка автомобілів має власника і він досить часто з’являється на ділянці.

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Ось тільки шані він так запустив машини – невідомо.