Концерн Chery презентовал новый гибридный кроссовер Tiggo 8 Plus Kunpeng e+

Китайская компания Chery представила новый кроссовер для всей семьи с гибридной силовой установкой.

Источник: avtodream.org

Tiggo 8 Plus приводится в движение гибридной системой Kunpeng с турбированным 1,5-литровым мотором TCI и гибридной технологией Kunpeng DHT. Кроссовер укомплектовали тройным аккумулятором для запаса хода на одном подзаряде на 100 км пути.

При активации гибридного режима уходит 1,0 литр бензина на 100 км. При езде только на «горючем» автомобиль тратит 5,0 литров на 100 км.

В общей сложности у модели есть девять рабочих режимов эксплуатации. С места до «сотни» километров в час уходит 4,9 секунды. В общей сложности максимальный крутящий момент достигает 565 Нм. Потолком мощности стала отметка в 240 кВт или 326 «лошадей».

В интерьере новинки красуются два дисплея на 12,3 дюйма. Они объединены на одной панели. Также предусмотрен 8-дюймовый экран для кондиционирования воздуха.