Сеть рассмешил сервис в поезде Одесса-Черновцы — что произошло ВИДЕО

Украинцы
жалуются, что Укрзализныця периодически повышает стоимость железнодорожных
билетов, но обслуживание в поездах оставляет желать лучшего. В Telegram-канале Новини.LIVE
Odesa появились видео, на которых запечатлены «прелести» поездки в пассажирском
поезде «Одесса-Черновцы».
Сеть рассмешил сервис в поезде Одесса-Черновцы (фото из открытых источников)
Люди
в социальных сетях поделились своими впечатлениями, отметив, что верхние полки
в поезде держатся на «честном слове», а на некоторых нижних и вовсе нет
креплений, поэтому их приходилось страховать «подручными средствами».
На
кадрах из плацкартного вагона видно, как проводник подставляет под нижнюю
боковую полку ведро с одеялом, таким образом, «страхуя» от того,
чтобы она не провалилась.
А еще одна пассажирка самостоятельно пыталась
зафиксировать верхнюю полку, чтобы она не слетела с креплений.
В
сети смеются, что с такими «подручными средствами» на нижней полке
спать стало более надежно и что это очередной лайфхак: «Ну нормально так.
С ведром надежнее», «Дай Бог здоровья Укрзализныце, за то, что вы доехали…»,
«Сервис».
Напомним,
что инновации добрались и до
Украины. Впервые «Укрзализныця» запустила двухэтажный электропоезд
чешского производства. С
30 декабря пассажиры, которые планируют свои поездки с Киева во Львов и обратно
могут воспользоваться электропоездом Skoda.
Ранее
издание «Комментарии» сообщало, что клиент «Укрзализныци»,
работник медиа Илья Лихотоп в социальных сетях рассказал, как попасть в поезд без COVID-сертификата и реально ли «договориться» с проводникми.
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также, что подорожание билетов на поезда в Украине в 2022 пока что не
предусмотрено.
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