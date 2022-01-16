Сеть рассмешил сервис в поезде Одесса-Черновцы — что произошло ВИДЕО

Украинцы

жалуются, что Укрзализныця периодически повышает стоимость железнодорожных

билетов, но обслуживание в поездах оставляет желать лучшего. В Telegram-канале Новини.LIVE

Odesa появились видео, на которых запечатлены «прелести» поездки в пассажирском

поезде «Одесса-Черновцы».

Сеть рассмешил сервис в поезде Одесса-Черновцы (фото из открытых источников)

Люди

в социальных сетях поделились своими впечатлениями, отметив, что верхние полки

в поезде держатся на «честном слове», а на некоторых нижних и вовсе нет

креплений, поэтому их приходилось страховать «подручными средствами».

На

кадрах из плацкартного вагона видно, как проводник подставляет под нижнюю

боковую полку ведро с одеялом, таким образом, «страхуя» от того,

чтобы она не провалилась.

А еще одна пассажирка самостоятельно пыталась

зафиксировать верхнюю полку, чтобы она не слетела с креплений.

В

сети смеются, что с такими «подручными средствами» на нижней полке

спать стало более надежно и что это очередной лайфхак: «Ну нормально так.

С ведром надежнее», «Дай Бог здоровья Укрзализныце, за то, что вы доехали…»,

«Сервис».

Напомним,

что инновации добрались и до

Украины. Впервые «Укрзализныця» запустила двухэтажный электропоезд

чешского производства. С

30 декабря пассажиры, которые планируют свои поездки с Киева во Львов и обратно

могут воспользоваться электропоездом Skoda.

Ранее

издание «Комментарии» сообщало, что клиент «Укрзализныци»,

работник медиа Илья Лихотоп в социальных сетях рассказал, как попасть в поезд без COVID-сертификата и реально ли «договориться» с проводникми.

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также, что подорожание билетов на поезда в Украине в 2022 пока что не

предусмотрено.

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