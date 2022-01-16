Цю олію радять вживати щодня

Усього половина столової ложки оливкової олії на день зменшує ризик смерті від раку та хвороб серця. Це ще один доказ користі середземноморської дієти.

Експерти Гарвардської школи громадської охорони здоров’я дійшли висновку, що трохи більше половини столової ложки оливкової олії щодня знижують ризик смерті від хвороб серця та раку. Оливкова олія є частиною середземноморської дієти, яку активно вживають у країнах на зразок Італії, Іспанії, Франції та Греції. Місцеві жителі вживають на овочі, фрукти, рибу, горіхи та злаки, а також активно використовують і оливкову олію. За рахунок цього вони загалом є здоровими і живуть довше, ніж мешканці інших європейських країн.



