Цю олію радять вживати щодня

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Усього половина столової ложки оливкової олії на день зменшує ризик смерті від раку та хвороб серця. Це ще один доказ користі середземноморської дієти.

Експерти Гарвардської школи громадської охорони здоров’я дійшли висновку, що трохи більше половини столової ложки оливкової олії щодня знижують ризик смерті від хвороб серця та раку. Оливкова олія є частиною середземноморської дієти, яку активно вживають у країнах на зразок Італії, Іспанії, Франції та Греції. Місцеві жителі вживають на овочі, фрукти, рибу, горіхи та злаки, а також активно використовують і оливкову олію. За рахунок цього вони загалом є здоровими і живуть довше, ніж мешканці інших європейських країн.


І ось дослідження за участю понад 90 000 людей показало, що сама собою оливкова олія зменшує ризик передчасної смерті. Учасників дослідження опитували з приводу їхнього харчування кожні чотири роки, включаючи і використання цієї олії як заправку для салатів, добавок в їжу або хліб, застосування для випікання або смаження. За добровольцями стежили 28 років, і за цей період померло 36 856 людей.

Виявилося, що люди, які вживали більше половини столової ложки оливкової олії на день, на 19% рідше помирали порівняно з тими, хто рідко використовував оливкову олію, або не користувався нею взагалі.

zdorovia.com.ua