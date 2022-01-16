Прививки от коронавируса сделали почти 90% жителей Китая

Более 1,26 млрд жителей Китай — почти 90% населения страны — сделали прививки от коронавирусной инфекции.

Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Хэ Цинхуа, передает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Источник: www.ukrinform.ru

При этом, по его словам, полностью завершили вакцинацию от COVID-19 более 1,22 млрд жителей КНР.

«Призвав общественность как можно скорее поставить бустерную дозу вакцины, чиновник отметил необходимость продолжения соблюдения масочного режима, социальной дистанции и проветривания помещений для предотвращения заражения COVID-19», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по последним данным медицинского ведомства, жителям континентальной части Китая было введено почти 2,93 млрд доз вакцины от COVID-19.

Фото: Синьхуа