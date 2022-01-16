Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина для сердца

Бокал красного вина в день, в отличие от положительных эмоций и здорового образа жизни, не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил заведующий отделением кардиохирургии, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

Врач отметил, что эффект положительного воздействия бокала красного вина в день на работу сердца – не подтвержден научно. При этом исследования показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает.

Как уверяет Попов, бокал вина в день – безопасная доза, поэтому ее можно позволять себе для снятия стресса.

По его словам, развитию сердечно-сосудистых заболеваний способствуют вредные привычки, особенно курение, стрессы и генетические факторы.

Для того чтобы сохранить сердце здоровым, хирург рекомендует правильно питаться, вести здоровый образ жизни, регулярно проходить диспансеризацию и после 40 лет посещать раз в год кардиолога.

«Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку, и все будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни. Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно», – подчеркнул хирург.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности во всем мире.

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