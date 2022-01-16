Експерти реабілітували улюблені ласощі

Відмовляєтеся від улюблених страв, тому що впевнені, що вони шкодять здоров’ю? Перевірте, можливо, улюблені ласощі давно реабілітовані — і просто необхідні вашому здоров’ю, інформує Ukr.Media.

Морозиво





Менше цукру, ніяких барвників — і ось морозиво перетворюється на корисний продукт, який зміцнює кістки (завдяки кальцію і фосфору), запобігає згортанню крові (спасибі вітамінам A, B, C, D, E і K) і навіть допомагає худнути! Так-так, коли ми їмо холодну їжу, організму доводиться додатково попрацювати і витратити більше калорій.

Згущене молоко

Найголовніше, на що слід звернути увагу — на склад улюблених ласощів. У цьому продукті мають бути лише молоко і цукор, а ось рослинних жирів не має бути — і тоді кілька ложок на день допоможуть підтримувати необхідний рівень корисного кальцію. Тож не відмовляйтеся від улюбленого десерту — від нього суцільна користь!

Пальмова олія

Зрозуміло, не та, яка міститься у складі випічки та інших кондитерських виробів — від неї лікарі, як і раніше, радять відмовитися. Але ось власне олія, яку можна додавати у салати та інші страви холодною, є дуже корисною. У ній містяться токотрієноли — сполуки, які допомагають знизити ризик розвитку інсульту і уражень мозку. Крім того, у пальмовій олії багато вітаміну А, який позитивно впливає на зір.

Сало

Хто б міг подумати! Продукт, який дієтологи охрестили отрутою, насправді буквально необхідний нашому здоров’ю. Щоденні 20-30 г сала допоможуть знизити рівень холестерину (за рахунок арахінової кислоти), а також підтримати імунітет. Крім того, у салі високий вміст вітамінів A, E і D, яких нам зазвичай дуже не вистачає. Але дотримуйтесь міри!

Жувальна гумка

Вона дійсно допомагає підтримати здоров’я зубів — за рахунок виділення слини, яка знімає шкідливий наліт і видаляє залишки їжі. Крім того, жування жуйки допомагає «розгойдати» наш метаболізм і зрештою робить нас стрункішими. Головне — обирати жувальну гумку без цукру!

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