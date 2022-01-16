Навіщо додавати сіль в шампунь?

Деякі сучасні дівчата з недовірою ставляться до народних засобів догляду, вважаючи, що промислова косметика буде набагато ефективніша, інформує Ukr.Media.

Однак це далеко не завжди відповідає дійсності.





Якісні засоби по догляду за волоссям коштують чимало, а ось бюджетні варіанти не завжди відповідають очікуванням.

Навіщо ж додавати сіль в шампунь

Цей секрет давно відомий власницям довгого волосся, оскільки саме сіль є одним із секретних інгредієнтів, що забезпечують активне зростання шевелюри.

Річ у тім, що сіль володіє унікальним очищуючим ефектом, здатним надати м’який і якісний пілінг шкірі голови. При цьому сіль не зашкодить локонам.

А ось очищення є однією з необхідних умов для швидкого зростання.

Однак це не єдина причина, через яку варто додати сіль в шампунь. Якщо ви втомилися від того, що волосся швидко стає жирним і виглядає несвіжим, то сіль усуне дану проблему.

При регулярному митті голови шампунем з сіллю волосся довше матиме пристойний вигляд.