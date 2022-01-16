Сиенна Миллер прогулялась по Нью-Йорку в модной рубашке из денима

Сиенна Миллер попала в объективы камер папарацци, прогуливаясь по Нью-Йорку. Для своего выхода знаменитость предпочла одну из самых модных вещей сезона — рубашку из плотного темно-синего денима с белой строчкой. 40-летняя актриса дополнила свой модный «верх» широкими джинсами в стиле 90-х и замшевыми ботильонами.

Такой вариант образа уместен для офисного дресс-кода. Во-первых, он практичен для прохладного времени года, а во-вторых, выглядит строго и расслабленно одновременно.

Elle