Ученые рассказали, как замедлить развитие болезни Альцгеймера

Люди, страдающие от старческой деменции, могут замедлить ее развитие, активно занимаясь спортом или подвергая себя действию других физических нагрузок. Об этом рассказали медики, выступавшие на ежегодной конференции Американской психологической ассоциации в Чикаго.

«Что самое интересное, мы показали, что перемены в образе жизни, в данном случае постоянные занятия спортом, могут подавлять действие тех факторов риска, которые раньше считались неизбежными, в том числе и старения», — заявил Озиома Оконкво (Ozioma Okonkwo) из университета штата Висконсин в Мэдисоне (США).

В последние годы сразу несколько групп исследователей выяснили, что интенсивные занятия спортом и зарядка заметно улучшают работу мозга. К примеру, в 2008 году австралийские ученые обнаружили, что 50-минутные прогулки заметно улучшили память и концентрацию у пожилых людей

Позже их итальянские коллеги показали, что физические упражнения помогают нервным клеткам формировать новые связи с другими нейронами при травмах или освоении новых навыков, а два года назад американские нейрофизиологи обнаружили, что активный образ жизни может замедлять развитие болезни Альцгеймера.

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