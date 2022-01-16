Ученые рассказали, каких эпидемий следует ждать в ближайшее время

Бактерии, вызывающие тяжелые формы энтероколита, приспособились к жизни в больницах, благодаря ему они все чаще вызывают вспышки трудноизлечимой диареи в их стенах. О перспективах распространения этого микроба и его новом статусе пишут ученые в журнале Nature Genetics.

«Наше исследование указывает на то, что эта бактерия сейчас расщепляется на два отдельных вида, один из которых приспособлен к распространению по больницам. Этот подвид микробов существует уже тысячи лет, однако только сейчас возникли те особенности медицины и диеты, которыми он способен пользоваться», — рассказывает Нитин Кумар (Nitin Kumar) из Института Сангера в Хинкстоне (Великобритания).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых «супербактерий» – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Streptococcus pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в «темные века».

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