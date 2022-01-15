Названа лучшая еда, чтобы дожить до 100 лет

Еда является важным фактором для долгой и здоровой жизни, многие люди придерживаются диеты, которая вредна для их здоровья в целом.

В исследовании, опубликованном в Circulation, были рассмотрены участники, которые либо подпадали под категорию «западной» диеты с большим содержанием красного мяса, обработанных пищевых продуктов, рафинированного зерна и сахара, либо «осторожная» диета, которая в основном состоит из бобовых, овощей, фруктов, мяса птицы, рыбы и цельнозерновых продуктов.

После 18-летнего наблюдения исследователи обнаружили, что у тех, кто придерживался разумной диеты, общий риск смертности снизился на 17%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 28% .

Исследование также показало, что у тех, кто придерживается западной диеты, общая смертность увеличилась на 21%, а также на 22% — смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Итак, если диета играет ключевую роль в продолжительности нашей жизни , то какие продукты лучше всего есть? Изучив места в мире, где люди живут дольше всего, исследователи обнаружили, что одним из лучших продуктов, которые можно есть, чтобы дожить до 100 лет, являются бобы .

Еда для долгой жизни

Исследователи изучают мировые синие зоны , которые являются районами с наибольшим количеством центурионов (люди , которые живут до 100 лет), и обнаружили много сходств в питании между регионами — употребление бобовых культур.

Согласно Американскому журналу медицины образа жизни, в эти синих зонах, люди также много двигаются и употребляют умеренное количество вина.

Но ученые уверены, что бобовые культуры являются «краеугольным камнем диеты для долгих лет».

Исследователи диеты синей зоны обнаружили, что люди в этих регионах, которые жили дольше всех, ели около одной полной чашки бобов в день.

Во-первых, фасоль богата растительным белком и клетчаткой и почти не содержит жира. Например, в 1 чашке черных бобов — 15 граммов белка, 15 граммов клетчатки и менее одного грамма сахара и жира.

Получение достаточного количества клетчатки связано с более длительной и здоровой жизнью, и, согласно Геронтологическому обществу Америки , было обнаружено, что она снижает риск депрессии, гипертонии, диабета и даже слабоумия.

Фасоль также содержит мощный антиоксидант,называемый полифенолом , который, как выяснили исследователи, также может помочь в здоровом старении.

Согласно обзору, опубликованному в The International Journal of Molecular Sciences , полифенол содержится во многих различных типах бобов (черной, почечной, красной, пегой), и было доказано, что он обладает противовоспалительным, противодиабетическим, противодействующим ожирению и кардиотоническим действием.

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