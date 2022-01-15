Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака

Кетодиета и прочие наборы пищи с небольшой долей углеводов не только помогают людям избавиться от лишних килограммов и стабилизировать метаболизм, но и замедляют развитие многих видов рака и уменьшают вероятность болезни. Об этом пишут молекулярные биологи в журнале Cell Reports.

«Теперь мы можем не только просто напрямую убивать раковые клетки, но и замедлять их рост, понижая общий уровень глюкозы в организме. Я уверен, что это открытие заставит нас пересмотреть то, как следует бороться с опухолями. Возможно, что мы действительно сможем заставить организм уничтожать их», — заявил Джей Ким из университета Техаса в Далласе.

Так называемая кетодиета стремительно набирает сегодня популярность среди любителей фитнеса и спорта. Ее главное отличие от других диет — то, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Подобная замена заставляет мозг и другие органы тела использовать не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии.

Это переводит мышцы и клетки мозга в особый режим «сбережения энергии», в результате чего первые становятся более выносливыми, а вторые — медленнее стареют. По этой причине кетоновая диета сегодня стала особенно популярной среди велосипедистов, бегунов-марафонцев и представителей других спортивных дисциплин, где важна выносливость.

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