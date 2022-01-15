Фахівці порадили, як допомогти печінки відновитися після свят

Для повернення у форму після святкових застіль слід відмовитися від вживання алкоголю, солодощів і фастфуду, вибирати збалансоване харчування і помірні фізичні навантаження, впевнені лікарі. Голодування неприпустиме, так як може спровокувати розвиток розладів харчової поведінки.

Основна шкода – від алкоголю

За інформацією РИА Новости, опублікованій 4 січня, найбільші проблеми у дорослого населення викликає зловживання алкоголем. Як розповіла лікар-гастроентеролог Ольга Кондратьєва, після новорічних свят відзначається помітне зростання числа отруєнь і захворювань, пов’язаних з вживанням спиртних напоїв.





На думку фахівця, проблеми з печінкою довгий час можуть не проявляти себе, проте вони загострюються після вживання спиртних напоїв. “Велика частина споживаного алкоголю виводиться через печінку, яка його розщеплює. Під час цього процесу з’являється токсичний для печінки продукт – ацетальдегідрогеназа, який і руйнує орган”, – розповіла гастроентеролог. Запідозрити порушення в роботі печінки можна по підвищеної втоми, порушень сну і погіршення стану шкірних покривів.

Допоможіть печінки відновитися

Печінка здатна відновитися самостійно, однак для цього необхідно повністю відмовитися від алкоголю і налагодити правильне харчування. У раціоні обов’язково має бути присутня достатня кількість овочів і фруктів, легкі супи і страви, приготовані на пару, додає Ольга Кондратьєва.

Харчуватися краще дрібно, невеликими порціями, п’ять-шість разів на день. “Необхідно виключити жирну, смажену, копчену і гостру їжу. Голодування або монодієти протипоказані”, – зазначає експерт.

Якщо нормалізація харчування не допомагає, потрібно звернутися до лікаря, здати аналіз крові і зробити УЗД. “Лікування в залежності від стадії захворювання включає обов’язкову детоксикацію, лікарські препарати. Навіть трав’яні відвари потрібно вживати тільки під контролем лікаря. Самолікування неприпустимо”, – підкреслила лікар.

Переїдання веде до проблем

Серйозну проблему також представляє переїдання: багато хто на свята пускаються у всі тяжкі, замінюючи звичне збалансоване харчування солодощами і фастфудом. Як розповів спеціаліст з первинної медико-санітарної допомоги Андрій Тяжельников, після свят необхідно якомога швидше відновити звичний раціон і додати фізичної активності.

Якщо нормалізація харчування не допомагає позбутися від дискомфортних відчуттів в області шлунково-кишкового тракту, з’являються болі, нудота, стійке порушення стільця, блювота, необхідно негайно звернутися до лікаря і пройти обстеження, щоб виключити отруєння, гастрит, розвиток панкреатиту та інші патології, відзначає експерт.

Дозуйте спортивне навантаження

На думку лікаря, довгі Свята можуть нашкодити і прихильникам здорового способу життя. Спортсмени-аматори влаштовують собі щоденні марафони, намагаючись встигнути якомога більше, зазначає Андрій Тяжельников. Однак надмірне навантаження може спровокувати загострення хронічних захворювань або привести до травм.

“Якщо ви відчуваєте втому, біль у м’язах, важливо відпочити, але не лежачи тиждень на дивані. М’язи вимагають для відновлення від двох до п’яти днів. В цей час можна дозволити невеликі навантаження у вигляді прогулянок, вправ на розтягування. Ефективні для відновлення масажні процедури, прогрівання в сауні, лазні”, – пояснив лікар.

Налагоджуйте харчування

Допомога у відновленні надасть збалансоване меню, багате білками різного походження і достатньою кількістю клітковини. У зимовий період краще вибирати ситні страви, багаті білком, такі як м’ясо, риба, птиця і яйця.

“Не нехтуйте продуктами, багатими вітамінами і потрібними мікроелементами, – це овочі, зелень, фрукти. У той же час варто обмежити себе в солодощах і випічці, що містить трансжири і швидкі вуглеводи, менше вживати солодких газованих напоїв”, – додав Важельников. Корисно вживати невелику кількість сухофруктів. “У сухофруктах багато клітковини, мінералів, мікроелементів, вітамінів. Але не варто забувати, що в них багато цукру, тому потрібна помірність”, – пояснив експерт.

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