Ілон Маск оголосив продаж товарів Tesla за криптовалюту

Товари Tesla можна купити за цифрову валюту Dogecoin, заявив у п’ятницю головний виконавчий директор компанії-виробника електромобілів Ілон Маск у Twitter, пише УНН.

Источник: avtodream.org

Згідно з веб-сайтом Tesla, такі продукти, як Cyberwhistle і Cyberquad for Kids, можна було купити за криптовалюту.

У грудні Маск написав у Twitter, що Tesla буде приймати Dogecoin як оплату за товари на тестовій основі.





Dogecoin (DOGE) — криптовалюта, заснована на Litecoin. Названа на честь інтернет-мема Doge, і була представлена 8 грудня 2013 року.

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Сам Ілон Маск називає себе Dogfather, адже валюта виросла в ціні після його прихильних «твітів» про неї.