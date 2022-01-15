Названа опасность приема B12 с другим витамином

Витамин B12 необходим для выработки красных кровяных телец, функции мозга и нервной системы. Как правило, дефицит вещества устраняется с помощью добавок. Однако, принимая их, следует принимать во внимание один фактор, который может спровоцировать негативные последствия.

Фармацевт Скотт Макдугалл порекомендовал убедиться, что вместе с B12 не употребляется витамин С. По словам эксперта, это может усугубить дефицит B12. Специалист посоветовал принимать витамины с интервалом не менее двух часов.

«Если вы принимаете витамин C вместе с витамином B12, то первый может расщепить последний в вашем пищеварительном тракте, что снижает усвоение витамина B12. Это может вызвать ряд физических и психологических проблем», – приводит слова врача TodayNewsPost.

Как отметил Макдугалл, физические проблемы могут проявиться потерей аппетита и сбоями в работе желудочно-кишечного тракта. При этом проблемы психологического характера могут включать депрессию, изменения в поведении и потерю памяти.

Вместе с тем дополнительный прием витамина С поможет снизить вероятность развития хронических заболеваний и проблем с сердцем, поделился подробностями эксперт. С другой стороны, избыток этого вещества в организме может стать причиной образования камней в почках и привести к избытку железа, резюмировал Макдугалл.

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