Названа польза добавления витамина D в хлеб

Витамин D является важным питательным веществом для здоровья костей, мышц и зубов, потому что помогает организму усваивать кальций. Вещество становится популярной добавкой к многочисленным блюдам, а с недавних пор ученые начали продвигать идею обогащения им хлеба.

В исследовании, опубликованном на сайте Национальной библиотеки медицины США, говорится об идее общеукрепляющего хлеба с витамином D. В результате научной работы выяснилось, что хлеб, обогащенный таким образом, приводит к увеличению сывороточных концентраций витамина D, вырабатываемого организмом, и снижению паратиреоидного гормона (его высокое содержание может стать причиной повышения уровня кальция в организме). Это, в свою очередь, может спровоцировать такие проблемы, как камни в почках и снижение плотности костей.

Синдром сухого глаза – один из признаков дефицита витамина D. При снижении уровня вещества ниже допустимого выработка слезной жидкости на поверхности глаза может снизиться.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!