Погода в Украине | Комментарии Украина

В Украине ожидаются осадки в виде снега, а в некоторые дни — в виде снега с дождем. Кроме того, в страну вновь возвращаются ночные морозы. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине. Фото из открытых источников

Сегодня, 15 января, в Украине объявили штормовое предупреждение. Как отмечают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины, порывы ветра достигнут 15-20 м/с (уровень опасности — желтый).

Синоптики передают, что с понедельника украинцев ожидает мокрый снег, который 17 января пройдет в большей части страны. Днем температура воздуха еще останется выше 0. А уже к ночи абсолютно во всех областях будет минусовая температура.

Со вторника в Украину придет небольшое похолодание. По всей стране в этот день пройдет мокрый снег днем, а ночью начнется снегопад. Вместе с тем температура воздуха в некоторых областях упадет до 9-10 градусов ниже 0.

19 января в большей части Украины будет облачная погода без осадков, а некоторые области ожидает мокрый снег. При этом на Юге и на Западе страны днем будет плюсовая температура. Уже к ночи вновь наступит похолодание.

В четверг западные и северные области накроет мокрый снег с дождем. Днем в этих частях страны ожидается до 1 градуса тепла. Ночью вновь вернутся морозы. В остальной части страны день пройдет без существенных осадков. В южных областях к ночи сохранится плюсовая температура, а в восточных — наоборот, стоит ожидать морозов.

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