Названы 9 худших продуктов для супа: сплошной вред

Диетолог Изабель Смит рассказала, какие продукты лучше не добавлять в суп.

Густые сливки

Эксперт по здоровому питанию посоветовала избегать первых блюд на основе сливок. В качестве основы лучше использовать пюре, овощной или куриный бульон.

Бульонные кубики

В типичном бульонном кубике содержится небезызвестный глутамат натрия, много искусственных красителей, в том числе Yellow 5 и Yellow 6, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на активность и внимание у детей.

Колбаса и сыр

Большинство видов колбасы и сосисок вредны для здоровья из-за большого количества жира и все того же глутамата натрия. В сыре уже есть жир и соль, из-за чего их общее содержание в основном блюде увеличивается.

Мука, лапша и белый рис

Белая мука не приносит ничего, кроме калорий. По этой же причине не следует добавлять в блюдо лапшу. От белого риса лучше отказаться людям, которые хотят сбросить вес.

Консервированные овощи и томатный соус

Консервированные овощи, как правило, содержат избыток соли и усилители вкуса, которые даже в небольших могут вызвать болевые ощущения в желудке. Лучше использовать для приготовления первых блюд свежие и замороженные овощи. В томатном соусе слишком много сахара.

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