Названы два самых опасных молочных продукта

Диетолог Наталья Нефедова в интервью предупредила, что некоторые продукты с содержанием лактозы могут представлять опасность для организма.

По словам собеседницы издания, опасные продукты — сметана и сливки. Сметану можно заменить йогуртом, а сливки молоком, поделилась рекомендациями специалист. При этом вся молочка может быть в меню человека, но стоит употреблять не более 2-3 порций ежедневно.

«Речь идет о двух стаканах молока, 50 граммах сыра или 150 миллилитрах йогурта», — рассказала Нефедова, отметив, что каждый вид кисломолочной продукции является одной порцией. Кисломолочные продукты более полезны для микробиоты кишечника, чем простые молочные, добавила диетолог, призвав добавлять в план питания кефир, ряженку и творог.

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