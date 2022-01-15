Архивное фото показало, на кого на самом деле похожа дочь Анджелины Джоли Шайло

Многие думают, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло очень похожа на маму. Но архивное фото, которое недавно появилось в сети, заставило усомниться в этом.

На одной из фан-страниц в Instagram, посвященной голливудской актрисе Анджелине Джоли, было опубликовано фото, на котором совсем юная звезда со своим отцом, передает Час Пик со ссылкой на информацию СМИ.

На снимке Анджелина и ее отец запечатлены во время прогулки. Они выглядят мило, позируют и улыбаются. Вероятно, между ними очень теплые отношения.

Пользователи сети сразу же подметили, что Шайло очень похожа на своего дедушку Джона Войта. Это вызвало бурные обсуждения.

В частности, в комментариях подметили, что дочь Джоли улыбается так же, как дедушка, что у них схожая форма лица.

«Шайло копия своего дедушки»,

«Шайло улыбается, как ее дедушка»,

«Шайло, как дедушка», — отреагировали пользователи сети.

Однако нашлись и те, кто считает, что никакого сходства нет, и Шайло — копия мамы.

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