Архивное фото показало, на кого на самом деле похожа дочь Анджелины Джоли Шайло

Многие думают, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло очень похожа на маму. Но архивное фото, которое недавно появилось в сети, заставило усомниться в этом.
На одной из фан-страниц в Instagram, посвященной голливудской актрисе Анджелине Джоли, было опубликовано фото, на котором совсем юная звезда со своим отцом, передает Час Пик со ссылкой на информацию СМИ.
На снимке Анджелина и ее отец запечатлены во время прогулки. Они выглядят мило, позируют и улыбаются. Вероятно, между ними очень теплые отношения.
Пользователи сети сразу же подметили, что Шайло очень похожа на своего дедушку Джона Войта. Это вызвало бурные обсуждения.
В частности, в комментариях подметили, что дочь Джоли улыбается так же, как дедушка, что у них схожая форма лица.
«Шайло копия своего дедушки»,
«Шайло улыбается, как ее дедушка»,
«Шайло, как дедушка», — отреагировали пользователи сети.
Однако нашлись и те, кто считает, что никакого сходства нет, и Шайло — копия мамы.
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