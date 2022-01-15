Названы два витамина, способные вызвать рак легких

Ученые выявили связь между употреблением витаминов В6 и В12 и повышением риска возникновения рака легких. Известно, что витамины группы B помогают при утомляемости, ухудшении зрения, нарушении функций нервной системы и даже депрессии. Однако употребление данных витаминов связано с повышенным риском развития рака легких.

Подчеркивается, что это особенно касается курящих мужчин. Если у обычных мужчин, принимающих витаминные добавки, риск рака легких возрастает в два раза, то у курящих мужчин – в три-четыре раза.

Автором исследования является научный сотрудник и доцент Университета штата Огайо Теодор Браски. В ходе исследования были затронуты данные по 77 тысячам человек. В связи с употреблением B12 риск развития рака легких возрастал на 30%, а из-за употребления B6 – на 40%.

«У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98% выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В», — подчеркнул Браски. Он отметил, что в США витамин B6 обычно продается в таблетках по 100 мг, а витамин B12 — от 500 мкг до 3000 мкг. При этом норма употребления для витамина B6слставляет около 2 миллиграммов в сутки, и 2,4 микрограмма для витамина B12. Очевидно, что эти показатели были многократно превышены.

Ученые подчеркнули, что восполнять дефицит витаминов надо не с помощью таблеток, а с помощью употребления продуктов, богатых B6 и B12 – свинины, говядины, курицы, индейки, тунца, лосося.

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