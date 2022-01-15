Ученые доказали, что человек может жить вечно

Математическая модель, разработанная учеными, показала, что после 108 лет шансы прожить еще год резко вырастают. По мнению исследователей, это является прямым доказательством того, что человек может жить вечно. Биологи высмеивают выкладки коллег и напоминают, что больше 123 лет еще не удавалось прожить никому в мире.

Согласно математической теории, шанс умереть для человека удваивается каждые девять лет. И так продолжается до возраста 108 лет. Если вам удалось ожить до него, то шансы отпраздновать еще один день рождения вырастают до 50 процентов. Ученые сравнили это с подбрасыванием монеты. Если выпадает орел — человек проживает еще год, если решка — умирает. Согласно этой логике, делают выводы эксперты, человеческая жизнь безгранична.

Биологи с таким выводом не согласны. Споры ученых зафиксировало издание The Insider. Самый долгий срок жизни человека на настоящий момент составляет 122 года, 5 месяцев и 14 дней. Рекорд принадлежит Жанне Кальман из Франции. Она скончалась в 1997 году. Ученые указывают, что за четверть века, несмотря на медицинские и технологические достижения, побить этот рекорд не удалось никому.

Математики приводят свои выкладки. Команда швейцарских ученых изучила данные о смертности людей, достигших возраста 105 лет и старше из 12 европейских стран, Канады и США. Вывод первый — мужчин до этого возраста доживает меньше, чем женщин. Соотношение примерно 1 к 10. Далее вероятность отметить следующий день рождения становится абсолютно одинаковой, вне зависимости от пола и региона проживания. Проведя расчеты, математики сделали вывод, что до 130 может дожить менее одного человека на 1 миллион.

Биологи говорят, что статистически дожить можно до любого возраста. Но эта вероятность настолько мала, что ее не стоит даже учитывать. Они уверены, что наши тела в конечном итоге достигают точки, после которой первая же подхваченная болезнь убьет нас. И вот это и будет максимальной продолжительностью жизни.

Для расчета этого максимума эксперты проверяют устойчивость организма. Это его способность вернуться к нормальному функционированию после болезни или биологического стресса. Устойчивость снижается с возрастом, потому что, когда наши клетки делятся в течение жизни, они накапливают мутации. В конце концов, эти изменения делают клетку неспособной правильно функционировать. После этого человек может скончаться от банального насморка.

Эксперты по старению сходятся во мнении, что, хотя средняя продолжительность жизни увеличилась, не произошло соответствующего увеличения максимальной продолжительности нашей жизни.

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