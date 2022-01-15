пять признаков, которые часто упускают из виду

Заболевание печени, при котором происходит ожирение органа, не обязательно бывает связано с чрезмерным употреблением алкоголя, и такая патология может проявляться определенными признаками.

По данным NHS, многие взрослые люди страдают неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), вызываемой накоплением жира в этом органе. Особенно серьезно риск ее развития повышается для людей старше 50 лет, имеющих проблемы с высоким уровнем холестерина, высоким кровяным давлением и диабетом 2 типа.

На фоне такого ожирения может быстро возникнуть НАСГ, неалкогольный стеатогепатит.

«Есть пять основных признаков, которые могут указывать на наличие состояния, известного как неалкогольный стеатогепатит, или сокращенно НАСГ. Чем раньше они будут обнаружены, тем лучше», — заявили представители службы здравоохранения.

Медики называют следующие проявления патологии.

Пожелтение глаз и кожи.

Расширенные кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью кожи.

Увеличение селезенки.

Вздутие живота.

Красные ладони.

Специалисты предупреждают, что данные симптомы могут быть сигналом не только того, что печень подверглась ожирению, но и возникновения рубцевания, цирроза. С ними необходимо обращаться к терапевту, Между тем, в обыденной жизни подобные признаки часто упускаются из виду или приписываются другим, менее опасным состояниям.

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