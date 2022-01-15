Раскрыт вред алоэ для организма

Химик Cергей Бесараб в блоге на «Хабре» опубликовал статью, в которой предупредил о возможном вреде применения алоэ в качестве лекарства.

По словам эксперта, на самом деле у алоэ нет каких-то особых лечебных свойств, растение довольно обычное. Однако ученый решил поделиться подробностями о двух его компонентах.

Первый — алоин (он же барбалоин), который присутствует во всех видах растения, при попадании в желудочно-кишечный тракт способен вызвать диарею. Кроме того, из-за влияния этого вещества на состояние матки продукты с алоэ нельзя употреблять беременным.

Кроме того, как показали эксперименты исследователей из National Toxicology Program, все лабораторные крысы, которые употребляли водные растворы с 1,5% экстрактом растения, имели повышенный уровень как злокачественных, так и доброкачественных новообразований в кишечнике. У крыс, которым давали пищу без добавок Aloe vera, ученые патологий не обнаружили.

Наравне с группой крыс экстракт давали и мышам, однако у этих грызунов развитие опухолей не носило массового характера. Причиной является наличие в пищеварительном тракте мышей особого вида бактерий, которые обладают способностью расщеплять активные компоненты травянистого сукулента. Желудочно-кишечный тракт человека биологически более схож с ЖКТ крыс.

Второе вещество – алоэ эмодин, как отмечает специалист, помимо негативного влияния на внутренние органы, вредит коже при наличии ультрафиолетового излучения. В этом случае происходит процесс разрушения клеток кожи, что может спровоцировать канцерогенез (подтвердилось в ходе экспериментов в 2000 году). Поэтому нужно быть бдительным при покупке продукции с алоэ, поскольку два вышеперечисленных компонента имеют достаточно много побочных эффектов.

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