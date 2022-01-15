Диетологи перечислили наиболее полезные жирные продукты

Многие жирные продукты могут эффективно снижать воспаление, укреплять сосуды, а также улучшать настроение человека. Такого мнения придерживается диетолог Ирина Писарева. Специалист перечислила основные лакомства, способные приносить пользу человеческому организму.

По словам Писаревой, однозначно полезными свойствами обладает авокадо. Продукт почти на 80% состоит из полиненасыщенных полезных жиров, необходимых для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, употребление авокадо позволяет снизить уровень «плохого» холестерина.

Положительными свойствами также обладают растительные масла. В рацион рекомендуется включить оливковое, кокосовое и льняное масла. Данные продукты эффективно укрепляют стенки сосудов и значительно ускоряют обмен веществ.

Конечно, не стоит забывать и о рыбе. Скумбрия и лососевые богаты омега-3 кислотами, которые снимают воспаление и предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительно специалист советует употреблять достаточное количество сливочного масла. В нем содержатся витамин D и бета-каротин,.

Напомним, что некоторое время назад диетологи развеяли мифы о пользе черники для глаз. Специалисты утверждают, что употребления продукта недостаточно для достижения долгосрочного эффекта. Сохранить зрение на долгие годы также помогает специальная гимнастика.

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