Врач-невролог назвал самое эффективное обезболивающее при артрозе

По его словам, при боли в суставах обычно назначаются такие препараты, как парацетамол и ибупрофен.

Врач-невролог Дмитрий Шубин рассказал про обезболивающее, которое, по его мнению, является самым эффективным при артрозе.

По его словам, при боли в суставах обычно назначаются такие препараты, как парацетамол и ибупрофен. При этом, он уточнил, что ибупрофен лидирует по силе действия. Несмотря на это, безопасность ибупрофена по сравнению с парацетамолом значительно ниже. Например, его нельзя употреблять кормящим матерям и беременным.

«Применять ибупрофен или любое другое нестероидное противовоспалительное средство на регулярной основе нельзя. Эти препараты вызывают целый ряд негативных побочных эффектов. Допустимо применение от трех до пяти дней», — заявил Шубин.

В том случае, если после этого небольшого курса боли продолжаются, то необходимо обратиться к врачу.

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