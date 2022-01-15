Эксперт раскрыла причины заболеваний ЖКТ у детей

Нутрициолог Екатерина Маркова перечислила частые причины проблем с пищеварением у детей.Прежде всего, по словам специалиста, на здоровье органов ЖКТ оказывает влияние сбалансированность в питании.

Также распространенной причиной заболеваний выступает дефицит белка. Если ребенок не ест мясо, эксперт рекомендует заменять его рыбой, морепродуктами или растительным белком.

Помимо этого важно не допускать недостатка правильных жиров и клетчатки. В рацион ребенка необходимо вводить овощи, сделать их максимально доступными, обеспечив постоянное присутствие в холодильнике. Если же дети отказываются от приема овощей можно попробовать разнообразить их ассортимент или «прятать» в любимые малышом блюда.

«Сливочное масло, гхи, кокосовое масло, авокадо жирная морская рыба. Если жиров в рационе недостаточно, то это влияет на желчеотток, и как следствие, на всю систему ЖКТ», — предупредила нутрициолог.

Кроме того, она подчеркнула, что крайне негативное воздействие на органы пищеварения оказывает избыток сладостей и фастфуда в рационе.

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