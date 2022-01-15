Выявлен редкий симптом рака легких

Врачи выявили новый симптом рака, который свидетельствует о злокачественном новообразовании в легких.

По информации издания, в марте 2021 года у 47-летнего жителя Сингапура был обнаружен сгусток крови. Впоследствии выяснилось, что он образовался в результате рака легких, но по какой-то причине мигрировал в ступню. При этом, как утверждается в статье, этот симптом был единственным: ни кашля, ни одышки, ни харканья кровью у мужчины не наблюдалось.

Врачи призвали пристально следить за любым дискомфортом в нижних конечностях, хоть болевые ощущения и не часто являются симптомом онкологии. Особое внимание состоянию стоп стоит уделять людям, которые болеют сахарным диабетом.

Ранее сообщалось, что развитие рака у человека может также спровоцировать прием фармакологических препаратов, содержащих в своем составе эстроген.

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