врач МакКлимонт назвала ключевой фактор, который может повысить холестерин у женщин

Холестерин — это тип жира, который содержится в вашей крови. Жизненно важно поддерживать нормальное функционирование наших клеток, но избыток может привести к ухудшению здоровья.

«Статистически молодые мужчины чаще имеют проблемы с высоким уровнем холестерина, чем молодые женщины», — объясняет доктор Рианна МакКлимонт, ведущий врач общей практики в Livi. «Хотя эта тенденция обычно меняется на противоположную после того, как женщины достигают менопаузального возраста, когда у них возрастает риск высокого уровня холестерина. Как правило, внешние признаки проблемы отсутствуют, поэтому часто лучше пройти обследование».

Доктор Макклимонт предлагает пять изменений образа жизни, которые могут снизить уровень холестерина у людей из групп риска. Три из них носят диетический характер, первый из них заключается в сокращении потребления насыщенных жиров, которые содержатся в красном мясе и молочных продуктах.

Во-вторых, увеличить количество потребляемой клетчатки, что связано с более низким уровнем холестерина. В-третьих, по возможности отказаться от обработанных пищевых продуктов, переведя больше блюд на домашнюю кухню. Это дает вам контроль над количеством сахара, соли и жира в вашем рационе, поскольку все они являются общими ингредиентами обработанных пищевых продуктов.

Поведенческие изменения также являются эффективной основой контроля уровня холестерина. Регулярные физические упражнения и отказ от вредных привычек, таких как курение, являются ключевыми аспектами снижения уровня холестерина.

Доктор МакКлимонт объясняет, что человек, который бросает курить, может заметить снижение уровня холестерина в течение трех недель.

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