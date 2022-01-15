Трещинки в уголках губ назвали признаком опасных болезней

Дата публикации: 15 января 2022 г.

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По словам собеседницы издания, такие трещинки в народе получили прочно закрепившийся термин заеды. Медицинское название заболевания — ангулярный хейлит, ангулит или угловой стоматит.

Как правило, заеды начинаются с шелушения, покраснения кожи в уголках рта, затем развиваются кровоточащие трещинки, поделилась подробностями эксперт.

«Часто заеды сопровождаются жжением при зевоте, при приеме пищи, при разговоре, и помимо эстетических неудобств заеды становятся входными воротами для проникновения в организм различных инфекций», — предупредила специалист.

Врач указала на то, что развитию воспаления могут способствовать ношение сменных зубных протезов, резкая смена климата, использование чужих средств гигиены, а также частая травматизация кожи вокруг рта.

Почему появляются трещинки и о каких болезнях говорят

Самая распространенная причина образования заедов — это размножение патогенной микрофлоры полости рта в условиях сниженного иммунитета. Проблема особенно актуальна осенью и весной. Частые недуги в данном случае — это стрептококки и грибки рода кандида.

«Если причиной трещинок стали стрептококки, то покраснение сменяется пузырьками с гнойным содержимым, которые затем лопаются, и на их месте образуются долгозаживающие трещинки», — объяснила доктор. Пациентов беспокоят сильный зуд, боль при открывании рта, слюнотечение, отметила Терентьева.

При грибковом поражении эрозии в уголках рта могут быть покрыты беловатым налетом, который легко убирается. В таком случае гнойные пузырьки и корочки не появляются, сказала медик.

Ангулярный хейлит в большинстве случаев возникает после курсов антибактериальной гормональной цитостатической терапии. Заеды в уголках рта могут появиться при железодефицитной анемии, сахарном диабете, патологии ЖКТ, дефиците витамина А, нехватке витаминов группы B, иммунодефицитном состоянии, включая ВИЧ-инфекцию, подчеркнула врач-терапевт.

Хронические и рецидивирующие заеды могут говорить о наличии серьезной патологии, поэтому откладывать поход к врачу не стоит, резюмировала Терентьева.

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