врач называет «неожиданный признак» в глазах

Заражение инфекцией, вызванной штаммом Омикрон, может проявиться неожиданным признаком в глазах, в том числе когда отсутствуют другие заметные симптомы ковида, рассказала терапевт Нина Аслам.

Согласно данным британского исследовательского проекта ZOE COVID Study, сегодня только 50 процентов людей при заражении Омикроном испытывают три классических симптома ковидной инфекции – лихорадку, новый непрерывный кашель, потерю или изменение обоняния или вкуса.

Терапевт Нина Аслам рассказала в интервью об одном «неожиданном признаке» Омикрон-инфекции, который может возникнуть в глазах.

«Признаком инфицирования Омикроном, может быть конъюнктивит, представляющий собой воспаление конъюнктивы – тонкой мембраны, выстилающей внутреннюю часть век», — отметила специалист.

По словам доктора Аслам, в глазах присутствуют клеточные рецепторы, связываясь с которыми коронавирус проникает в организм. Эти рецепторы находятся в разных частях глаза – конкретно в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза, веки.

Врач добавила, что конъюнктивит как признак ковид-инфекции может возникать у людей, которые подвергаются так называемой бессимптомной форме заболевания. Известный случаи, когда при заражении вирусом у пациентов развивался тяжелый конъюнктивит при совершенно минималистичном проявлении респираторных симптомов.

Другие симптомы варианта Омикрон.

Першение в горле.

Боли в мышцах.

Необычная усталость.

Сухой кашель.

Ночные поты.

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