Врач раскрыла признаки первичного иммунодефицита

Лор Екатерина Довлатова рассказала, как заподозрить иммунодефицит при частых инфекциях.По словам специалиста, что подверженность человека инфекционным заболеваниям может говорить о серьезных проблемах с иммунной системой.

Она пояснила: Jeffrey Modell Foundation разработали 10 настораживающих признаков первичного иммунодефицита. Общие симптомы для детей и взрослых:

четыре и более у детей, два и более у взрослых эпизодов отита в течение года;

два и более тяжелых синуситов в течение года;

более одной для детей, две и более для взрослых пневмонии в течение года;

необходимость внутривенного введения антибиотиков;

устойчивая молочница, кандидоз рта, глотки или грибковое поражение кожи;

рецидивирующий глубокий абсцесс кожи, мягких тканей или внутренних органов;

наличие иммунодефицита у родственников.

Отдельно для детей:

безрезультатный прием антибиотиков в течение двух и более месяцев;

более двух случаев тяжелой инфекции (сепсис, менингит, остеомиелит) на протяжении жизни;

проблемы с набором веса или развитием.

Отдельно для взрослых:

инфицирование обычно безобидным микроорганизмом;

регулярная диарея, сопровождающаяся потерей веса;

рецидивирующие вирусные заболевания.

Сочетание хотя бы двух из них являются поводом для обращения к иммунологу.

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