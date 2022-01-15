Врач раскрыла признаки первичного иммунодефицита

Лор Екатерина Довлатова рассказала, как заподозрить иммунодефицит при частых инфекциях.По словам специалиста, что подверженность человека инфекционным заболеваниям может говорить о серьезных проблемах с иммунной системой.
Она пояснила: Jeffrey Modell Foundation разработали 10 настораживающих признаков первичного иммунодефицита. Общие симптомы для детей и взрослых:
четыре и более у детей, два и более у взрослых эпизодов отита в течение года;
два и более тяжелых синуситов в течение года;
более одной для детей, две и более для взрослых пневмонии в течение года;
необходимость внутривенного введения антибиотиков;
устойчивая молочница, кандидоз рта, глотки или грибковое поражение кожи;
рецидивирующий глубокий абсцесс кожи, мягких тканей или внутренних органов;
наличие иммунодефицита у родственников.
Отдельно для детей:
безрезультатный прием антибиотиков в течение двух и более месяцев;
более двух случаев тяжелой инфекции (сепсис, менингит, остеомиелит) на протяжении жизни;
проблемы с набором веса или развитием.
Отдельно для взрослых:
инфицирование обычно безобидным микроорганизмом;
регулярная диарея, сопровождающаяся потерей веса;
рецидивирующие вирусные заболевания.
Сочетание хотя бы двух из них являются поводом для обращения к иммунологу.
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