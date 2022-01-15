Кардиолог рассказал о симптомах, при которых необходимо срочно обратиться к врачу

Врач-аритмолог Андрей Ардашев сообщил, что главной причиной глобальной смертности в последние 20 лет остаются болезни сердца.

Врач-аритмолог Андрей Ардашев в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что главной причиной глобальной смертности в последние 20 лет остаются болезни сердца. Поэтому людям необходимо посещать кардиолога в профилактических целях один раз в год, делать ЭКГ, Эхо-ЭКГ и при необходимости холтеровское мониторирование ЭКГ.

По его словам, если человек почувствовал боли в затылке и сердце (такие, словно его «взяли в ладонь и сжимают») или стал замечать, что плохо переносит физические и эмоциональные нагрузки, испытывает головокружение, состояние предобморока и обморока, повышенное артериальное давление, то необходимо обратиться к специалисту.

Каждый из вышеперечисленных симптомов — это нарушение кровотока какой-то конкретной области или органа. Эти симптомы могут говорить о серьезном заболевании.

«Эти симптомы отражают нарушение регионального кровотока, прежде всего головы сердца. Они могут означать угрозу инсульта или инфаркта, а это уже острые состояния, из которых выйти «сухим» суждено далеко не всем», — добавил Ардашев.

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