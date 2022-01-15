Астрологи назвали знаки Зодиака, которые больше других склонны к подлости

Астрологи уверены, что расположение звезд, под которыми рождаются люди, способно повлиять на их характер и отношения с окружающими людьми.

Так, эксперты выделяют три знака Зодиака, которые в большей степени, чем другие, способны «ходить по головам», обсуждать за спиной и лицемерить, передает Час Пик со ссылкой на информацию СМИ.

Скорпион



Астрологи сходятся во мнении, что Скорпионы — наиболее безнравственный знак. Дело в том, что эти люди могут быть слишком самоуверенными и мало задумываются о других. Скорпионы часто руководствуются только своими желаниями и легко перешагнут через кого угодно. Кроме того, представители этого знака Зодиака мстительны.

Весы



Весы действуют наоборот — они очень редко прямо говорят о том, что им не нравится и не идут на конфронтации. Однако за спиной могут говорить гадости. По словам астрологов, никаких угрызений совести Весы за свои «темные делишки» не испытывают, считая свое поведение нормальным.

Близнецы



За маской дружелюбия Близнецов может скрываться лицемерная натура. Они хитры и коварны, особенно, если речь идет о достижении поставленной цели. Представители этого знака Зодиака искусные манипуляторы.

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