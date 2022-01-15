Диетологи советуют есть грибы не чаще двух раз в неделю и с осторожностью употреблять их в пищу беременным и кормящим женщинам, детям младшего возраста и пожилым людям, а также людям с панкреатитом и холециститом, а также рекомендуют ответственно относиться к сбору грибов.

«Здоровому организму при умеренном потреблении грибы вреда не принесут, однако следует учитывать, что при частом и чрезмерном употреблении грибы способны оказать негативное влияние на функциональное состояние органов желудочно-кишечного тракта. Поэтому употреблять в пищу грибные блюда рекомендуется не чаще двух раз в неделю, при этом порция готовых грибов не должна превышать 100-120 граммов»

В свою очередь врач-диетолог Сергей Обложко добавил, что грибы являются прекрасной едой для здоровья, так как они при низкой калорийности дают чувство сытости и благодаря содержащейся в них клетчатке улучшают пищеварение и выводят токсины из организма.

«Грибы прежде всего полезны своей клетчаткой, они содержат в своем составе такой полисахарид, который не переваривается организмом. Соответственно, такая клетчатка улучшает пищеварение, выводит токсины из организма, дает хорошее чувство сытости при низкой калорийности. Поэтому грибы очень полезны для здоровья и для тех, кто следит за своей фигурой», — рассказал Обложко.

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