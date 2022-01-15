Погода в Украине — где ожидаются снегопады 17-23 января — карта и радар погоды

На территорию Украины идут три мощных волны снегопадов, которые запорошат страну начиная с 17 января.

Об этом сообщает синоптический радар Ventusky.

Первая волна пройдет уже в понедельник, 17 января. Снегопад будет идти преимущественно везде, кроме южных областей Украины.

Волна снегопада на 17 января, на 20:00Фото: ventusky.com

Вторая волна начнется 19 января поздно вечером — утром 20 января. Всю страну накроет снегом вместе с южным берегом оккупированного Крыма.

Волна снегопада на 20 января, на 11:00Фото: ventusky.com

Третья волна ожидается 23 января з западной стороны, 24 числа снежная погода будет уже на большей части Украины.

Волна снегопада на 23 января, на 17:00Фото: ventusky.com

Ранее «Апостроф» писал, уже через неделю в некоторых украинских регионах синоптики прогнозируют целые сугробы снега. Кое-где зимняя вьюга оставит после себя до 76 сантиметров снежного покрова.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, ушедшего из жизни в октябре прошлого года, во второй половине февраля в Украине ожидаются сильные морозы и вьюги.