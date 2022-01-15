Вторжение России в Украину — США предупредила РФ, заявление Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Штаты подготовили 18 сценариев действий на случай повышения уровня агрессии РФ касательно Украины.

Об этом она рассказала в интервью Financial Times.

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях… Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо (агрессивный — «Апостроф») шаг», — сказала Виктория Нуланд.

Как отметила замгоссекретаря США, страна ведет переговоры с союзниками из Европы относительно возможного ответа на агрессивные действия РФ, который бы учитывал интересы граждан западных стран.

Она также напомнила о переговорах США и РФ в Женеве 12 января.

«На данный момент мы лишь услышали друг друга. Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы (начать — «Апостроф») для попытки достигнуть соглашений. В особенности, если они хотят, чтобы эти соглашения были юридически обязывающими. Поэтому нам понадобится больше времени», — заявила Нуланд.

По ее словам, Вашингтон заинтересован в продолжении переговоров с Москвой.

«Мы верим, что мы можем снизить напряженность и добиться прогресса по некоторым из тем посредством дипломатии. Мы надеемся и ожидаем, что Москва останется за столом переговоров и будет вести дискуссии по ряду вопросов, но выбор за Путиным», — отметила политик, добавив, что «у них есть требования, но у нас также есть озабоченности».

Напомним, министерство торговли США готовится к санкциям в случае дальнейшей эскалации РФ в Украину. Ограничения коснутся всей потребительской электроники иностранного производства или разработки. Будет введен запрет на мобильные телефоны, компьютеры, холодильники, посудомоечные машины и другую электронику американского, европейского производства, а также из Южной Кореи и других стран.