Новое меню в школах — Клопотенко

После того как с 1 января 2022 года в украинских школах ввели новое меню, на известного кулинара Евгения Клопотенко обрушился шквал хейта. Однако многие украинцы встали на защиту повара, которого называют главным автором обновленного меню.

Евгений Клопотенко. Фото: https://klopotenko.com

С нового года украинские школьники начали питаться по-новому. Для этого было разработано новое меню, которое призвано сделать рацион учеников более здоровым и разнообразным. Однако нововведение не всем пришлось по вкусу. Одними из самых распространенных претензий недовольных родителей стали — пресность блюд и некомпетентность поваров.

Буря негодований даже побудила создание петиции об отмене нового меню в детских садах. На это отреагировал шеф-повар на своей странице в Instagram, он высказал своё недоумение, так как, по его словам, он еще не приступал к разработке оного.

Но, судя по комментариям в Сети, далеко не все украинцы плохого мнения о ноу-хау. Некоторые писали, что Клопотенко создал хорошие рецепты качественных блюд из продуктов, которые поставляются в столовые, а то, что некоторым детям оно пришлось не по вкусу, это лишь потому, что в их семьях совсем другая культура питания.

«Клопотенко лишь разработал новое меню в соответствии к новым стандартам МОЗ. Это не он уменьшил количество соли и сахара, а лишь максимально выжимал хорошие блюда из того, что сделали новые нормы», — пишет один из пользователей Facebook

«Не нужно цепляться ни к Клопотенко, который попробовал предложить что-то новое, ни к поварам. Давайте будем благодарными и терпимыми», — отметили в комментариях.









Украинцы считают, что детям нужно время, чтобы привыкнуть к новому меню. Этот переход, по их мнению, должен происходить постепенно.

Для справки: в обновленном школьном меню увеличили количество мяса и фруктов, а также количество позиций. А количество сахара, хлеба и жареного наоборот — уменьшили.

Напомним, ранее портал «Комментарии» писал о том, что специалисты составили рейтинг авиакомпаний мира, которые считаются самыми безопасными. К сожалению, в их списке пока нет украинских авиаперевозчиков.

Также сайт «Комментарии» писал о том, что составлен список советов украинцам, которые с польской визой или картой быта собираются трудоустроиться в Германии.

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