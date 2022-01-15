В Карпатах погиб турист — все подробности

В субботу, 15 января, в Карпатах погибла туристка, еще два человека, находившиеся вместе с ней, получили травмы.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время восхождения на г. Говерла получили травмы женщина, 1989 года рождения, и мужчина, 1987 года рождения.

Еще одна женщина, 1965 года рождения, погибла. Спасатели доставили травмированных и тело погибшей на спортивную базу “Заросляк”.

Все туристы являются жителями п. Южный Одесской области.

Обстоятельства происшествия выясняются работниками Нацполиции.

В поисково-спасательной операции участвовали 28 спасателей и 5 единиц техники.

Ранее спасатели искали трех туристов, которые заблудились в районе горной долины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района.