Врачи оспорили миф о вреде соли

Употребление соли в умеренных количествах оказывает незначительный негативный эффект на сердечно-сосудистую систему человека. Об этом говорится в отчете Европейского общества кардиологов.

«Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно», — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

По его словам, к неблагоприятному воздействию на здоровье может привести только употребление более шести граммов соли в день.

Юсуф также отметил, что полезные вещества, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему, содержатся не только во фруктах и овощах, но и в орехах, молочных продуктах и красном мясе.

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