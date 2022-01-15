Психологи назвали возраст, до которого детям нельзя разрешать пользоваться смартфонами

В последние годы увидеть 2-3-летнего ребенка, который уверенно играет на смартфоне, — не редкость. Многие родители предпочитают покупать детям смартфон к 6 годам, перед отправкой в школу.

Однако у психологов есть свое мнение на этот счет, передает Час Пик со ссылкой на информацию СМИ.

По мнению психологов, идеальный возраст для первого смартфона — 7-8 лет, поскольку игровая деятельность ребенка до этого возраста должна быть только реальной, а не виртуальной.

Если ребенок с детства привык к смартфону, желательно строго ограничивать время — не более 30-40 минут в день. Это позволит уберечь ребенка от игровой зависимости и научит разделать свои потребности в реальной и виртуальной жизни.

Пожалуй, лучшим способом будет являться собственный пример. Ребенку стоит показать, что в мире есть более интересные вещи, чем маленький экран.

При этом нужно понимать, что просто отобрать телефон и запретить им пользоваться — тоже не выход. Стоит постараться отвлечь ребенка другими игрушками, интересными занятиями, совместным времяпрепровождением (к примеру, походами в зоопарк, подвижными играми на природе, прогулками).

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