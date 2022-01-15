Для того чтобы быть здоровым, важно хорошо высыпаться. И здесь не менее значим правильный выбор постельного белья. Среди широкого ассортимента постельных принадлежностей особую нишу занимает семейное постельное белье.

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Семейный комплект – состав

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В состав семейного комплекта входит одна простынь, две или четыре наволочки, а также пара пододеяльников. Это – главное отличие семейного комплекта. Супружеские пары, оценившие преимущества семейного постельного белья, в будущем чаще всего предпочитают именно подобные комплекты. Качественное постельное белье с двумя пододеяльниками — это важная составляющая для семьи. Даже если она крепкая, если супруги любят друг друга, это совсем не означает, что предпочтения у них абсолютно одинаковые. Одни любят легкие одеяла и в жару спят только под пододеяльником, другие вечно мерзнут и предпочитают даже летом укрываться пуховым или шерстяным одеялом в пододеяльнике. Некоторым нравится спать, завернувшись как в кокон, другие спят, высунув ногу наружу. Семейными психологами уже доказано, что борьба за одеяло – не лучший вид взаимодействия для семьи.

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И в подобных случаях семейное постельное белье просто незаменимо – оно поможет избежать недоразумений между парой любящих людей. Да и общий вид спальни не пострадает из-за разношерстных пододеяльников.

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Как выбрать постельное белье

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Выбирая постельное белье, важно, чтобы ткань отлично пропускала воздух и впитывала влагу. Не менее значима высокая прочность, а также износостойкость изделия. Красители, которые используют при изготовлении комплекта, должны быть устойчивы к воздействию горячей воды, в составе не должно быть компонентов, которые бы вызывали аллергию.

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Подобное постельное бельё прослужит в течение долгого срока верой и правдой, радуя хозяев мягкостью прикосновения, яркостью рисунка и чистотой.

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Стоит обратить внимание и на упаковку – она много может сказать об уровне производителя. Чем более дорого и респектабельно выглядит упаковка, тем выше качество ее содержимого. Стоит выбирать текстиль в плотной картонной коробке, который без повреждений перенести любую транспортировку, не намокнет и не испачкается.